La Soluzione ♚ Affilare lame La definizione e la soluzione di 6 lettere: Affilare lame. MOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Affilare lame: I molari (proveniente dalla parola "mola") sono i denti posteriori dei mammiferi. Nell'uomo sono 12: primo molare superiore; secondo molare superiore; terzo molare superiore; primo molare inferiore; secondo molare inferiore; terzo molare inferiore;pari e simmetrici (ogni elemento è presente sulle due semiarcate destra e sinistra). Sia nell'arcata superiore che in quella inferiore si presentano in ordine decrescente cioè il primo è più grande del secondo e questo più del terzo. Mentre i terzi molari, detti anche "denti del giudizio" si presentano con forme atipiche cioè variano da persona a persona (possono presentarsi con tre, quattro o ...

molare m e f sing relativo a una mola, oppure a forma di mola (anatomia) relativo ai denti masticatori il dentista mi ha tolto un dente molare (fisica) (chimica) relativo al concetto di mole volume molare (chimica analitica) riferito alla molarità come misura di concentrazione concentrazione molare Sostantivo molare ( approfondimento) m sing (pl.: molari) (anatomia) ciascuno dei denti dei mammiferi posti in posizione arretrata, che hanno lo scopo di triturare il cibo; negli esseri umani sono in tutto dodici e hanno forma larga e superiormente costituita da quattro cuspidi, atte appunto a tale funzione masticatoria Verbo Transitivo molare (vai alla coniugazione) (tecnica) triturare qualcosa utilizzando una mola Sillabazione mo | là | re Pronuncia IPA: /mo'lare/ Etimologia / Derivazione da mola Sinonimi ( tecnica ) limare, levigare, lisciare, smerigliare, lucidare, affilare, arrotare

) limare, levigare, lisciare, smerigliare, lucidare, affilare, arrotare (anatomia) mascellare Contrari (tecnica) irruvidire, screpolare Parole derivate premolare, molatura Termini correlati ( anatomia ) dente, triconodonte

