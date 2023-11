La definizione e la soluzione di: Pietra per affilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altra risposta : COTA

Reperti come case, macchie di carbone e cenere, ceramiche, mulini e pietre per affilare le asce. nel 1963 il monumento è stato inondato ed è finito sott'acqua... La cote ['kote] (dal latino cos, cotis e descritta già da Plinio il Vecchio nella Naturalis historia) è uno strumento utilizzato per affilare le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Statuette di pietra verde; pietra per arrotare; affilare ;

