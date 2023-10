Il ritorno del sole - Cruciverba

Disambiguazione – se stai cercandofilm1980, vedi the return of the king (film 1980).signore degli anelli -re (the lord of the rings:...

All'amica risanata è un'ode scritta da Ugo Foscolo nel 1802 e pubblicata nel 1803 per la guarigione della contessa milanese Antonietta Fagnani Arese. L'ode è composta da sedici strofe, di sei versi ciascuna, cinque settenari e un endecasillabo. Lo schema rimico è abacdd.