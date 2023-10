Un vino piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARBERA

Significato/Curiosita : Un vino piemontese

La Barbera è un vino tipico del Piemonte ricavato dall'omonimo vitigno autoctono, per quanto è dato conoscere meno antico di altri coltivati in Piemonte, quali il moscato, il grignolino e il nebbiolo. La sua espansione è stata costante nei secoli ed oggi il vitigno da cui si ricava è il più diffuso nella regione tra quelli a bacca rossa, principalmente nelle zone di Alessandria, Alba, di Asti, e dell'Oltrepò Pavese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

