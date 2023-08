Vino bianco piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino bianco piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GAVI

Significato/Curiosita : Vino bianco piemontese

Indicato coi nomi bianchetta o nebbiolo bianco. è il vitigno base per la produzione del noto vino bianco piemontese roero arneis docg. pare che il nome derivi... gavi, pseudonimo di pablo martín páez gavira (ipa: ['pa.ßlo ma'tim 'pa.e a'ßia]) (ipa: ['gaßi]; los palacios y villafranca, 5 agosto 2004), è un calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

