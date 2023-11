La definizione e la soluzione di: Rinomato vino rosso piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BAROLO

Significato/Curiosita : Rinomato vino rosso piemontese

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo vino docg, vedi ghemme (vino). ghemme (ghem in piemontese, ghemm in novarese, agamium in latino) è un comune... Il Barolo è un vino rosso a Denominazione di origine controllata e garantita prodotto in alcuni comuni del Piemonte. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

