Il vento dell ovest - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PONENTE

Il ponente, detto anche zefiro o espero, (nonostante nella rosa dei venti a 32 punte questi ultimi due nomi abbiano un'altra collocazione) è un vento del Mar Mediterraneo che spira da ovest. La denominazione è conferita dal punto cardinale dal quale soffia. Tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa dei venti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

