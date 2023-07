Vento periodico dell Oceano Indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento periodico dell Oceano Indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONSONE

Significato/Curiosita : Vento periodico dell oceano indiano

Significa "stagione") è un vento periodico tipico dell'oceano indiano, che influenza profondamente il clima del subcontinente indiano, dell'indocina e dell'estremo... La pioggia verso la fine del periodo tradizionale del monsone. mutamenti e ritardi nel monsone non sono completamente inconsueti nella storia dell'india... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

