Un uccello come l alzavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello come l alzavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANITRA

Significato/Curiosita : Un uccello come l alzavola

L'alzavola (g. u. della repubblica italiana serie generale - n. 35 del 12-2-2014) (anas crecca linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia degli anatidi... Astronomia 1016 Anitra – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1924

– asteroide della fascia principale, scoperto nel 1924 Ammasso dell'Anitra Selvatica – ammasso aperto della costellazione dello Scudo Letteratura L'anitra selvatica – dramma in cinque atti di Henrik Ibsen, del 1884 Persone Anitra Ford – modella e attrice statunitense (1942–) Zoologia Anitra – nome comune di molti uccelli anseriformi

– nome comune di molti uccelli anseriformi Anitra – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae L'(g. u. della repubblica italiana serie generale - n. 35 del 12-2-2014) (anas crecca linnaeus, 1758) èdella famiglia degli anatidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un uccello come l alzavola : uccello; come; alzavola; uccello color rosa cannella; uccello dal becco a uncino; L uccello degli ultimi giorni di gennaio; Un variopinto uccello che si nutre di pesci; Un variopinto uccello che si nutre di pesci; uccello africano cacciatore di rettili; Maestoso uccello acquatico; È come la lima; Ferme come le idee del maniaco; Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcio; Popolo nomade come i Rom; Acuti come certi odori; Vociare come un asino; Un animale come il maiale; Lo è l alzavola ; Lo è anche l alzavola ; Gli uccelli come l alzavola ; Lo è anche l alzavola ;

Cerca altre Definizioni