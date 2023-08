Un uccello acquatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello acquatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANITRA

Significato/Curiosita : Un uccello acquatico

Il termine uccello acquatico (da non confondere con gli uccelli trampolieri) è usato per indicare gli uccelli che vivono in o nei pressi dell'acqua. in... L'anitra selvatica (titolo originale vildanden) è un dramma in cinque atti del drammaturgo norvegese henrik ibsen, scritto nel 1884. il primo atto si apre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

