Uccello color rosa cannella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello color rosa cannella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UPUPA

Significato/Curiosita : Uccello color rosa cannella

Disambiguazione – "cannella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cannella (disambigua). la cannella o, raramente, cinnamomo (cinnamomum... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). lao, raramente, cinnamomo (cinnamomum... L'upupa comune o upupa eurasiatica o plumbus (Upupa epops Linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli Upupidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

