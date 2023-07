Uccello munito di ciuffo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello munito di ciuffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UPUPA

Significato/Curiosità : Uccello munito di ciuffo

La upupa, nota anche come "uccello ciuffo", è una specie di uccello caratterizzata da una distintiva cresta erettile sul capo. Questo volatile, scientificamente chiamato Upupa epops, è ampiamente diffuso in diverse regioni del mondo. La sua caratteristica cresta è composta da penne allungate e solitamente eretta quando l'uccello è eccitato o in segno di minaccia. La upupa ha un piumaggio sgargiante, con sfumature di marrone, bianco e nero. È noto anche per il suo volo ondulante e per il suo richiamo caratteristico, un suono simile a "upupupu". La upupa si nutre principalmente di insetti, che cattura con il suo lungo becco curvo. Questo uccello affascinante e colorato è spesso associato a simbolismi positivi e rappresenta un'aggiunta unica alla diversità degli uccelli del mondo.

Altre risposte alla domanda : Uccello munito di ciuffo : uccello; munito; ciuffo; uccello trampoliere; Vola ma non e un uccello ; Un uccello di palude; uccello nero di palude; Le opere coreografiche come L uccello di fuoco; Un mammifero munito di piccola proboscide; munito di permesso per guidare; Cilindretto munito di ago per punture mediche; munito di scudi difensivi; Tamburello munito di sonagli; Pappagallo col ciuffo ; La gallina con un ciuffo ; Frutto tropicale col ciuffo ; Lo è il ciuffo dell upupa; Frutto col ciuffo ;

Cerca altre Definizioni