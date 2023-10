La Tax che fa discutere - Cruciverba

Fiscale locale,cosiddetta pollavrebbe dovuto rendere le amministrazioni locali maggiormente responsabili.pollera un'imposta patrimoniale...

In scienza delle finanze la flat tax ( lett. "tassa piatta", calcolata come percentuale costante) è un sistema fiscale non progressivo, basato su un'aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni.