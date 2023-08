Si dice di tariffe tutto incluso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di tariffe tutto incluso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLAT

Significato/Curiosità : Si dice di tariffe tutto incluso

"Tariffe tutto incluso" o "flat" si riferiscono a modalità di pagamento o contratti che comprendono un insieme completo di servizi o vantaggi senza costi aggiuntivi o sorprese. Questo termine è comunemente usato nell'ambito delle telecomunicazioni, dove le tariffe "flat" offrono ai clienti un pacchetto completo di servizi, come chiamate illimitate, messaggi di testo e un certo volume di dati, tutto a un prezzo fisso mensile. Similmente, nelle offerte di alloggio o resort, le tariffe "tutto incluso" includono cibo, bevande, attività e alloggio senza costi extra. Questa formula offre comodità e chiarezza ai consumatori, evitando sorprese legate ai costi aggiuntivi.

