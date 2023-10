Sono fonti di piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono fonti di piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIVAI

Significato/Curiosita : Sono fonti di piante

Le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti e altri artropodi, al fine... Vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante.

– azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. Vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi etc.)

– impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi etc.) Vivaio – nel linguaggio sportivo luogo di allenamento di atleti in età pre-agonistica Lecarnivore (oinsettivore)che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti e altri artropodi, al fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

