I semi della pigna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I semi della pigna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PINOLI

Significato/Curiosita : I semi della pigna

Alberi generati dal sangue di attis. la pigna, con i suoi semi, racchiude quindi un significato di sopravvivenza della virilità anche successiva alla morte... Alberi generati dal sangue di attis. la, consuoi, racchiude quindi un significato di sopravvivenzavirilità anche successiva alla morte... I pinoli (o pignoli) sono i semi eduli di alcune specie di pini. Di colore bianco giallognolo e di forma allungata, sono usati soprattutto nella cucina tradizionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I semi della pigna : semi; pigna; Il salume con i semi di pistacchio; La parte di spazio determinata da tre semi rette uscenti da un punto; Dissemi nate di difficoltà; Vulcano delle Filippine che semi nò distruzione nel 1991; Vulcano delle Filippine che semi nò distruzione nel 1991; Chi lo semi na raccoglie tempesta; Tracciare solchi sui campi per poi semi nare; Sono buoni nella pigna ; Antica pigna tta; Un frutto a pigna ; La pigna ttara è a Roma; La... pigna tropicale; Le apre chi non ha voglia di spigna ttare; A Roma c è la pigna ttara;

Cerca altre Definizioni