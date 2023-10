Salpa carico di migranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salpa carico di migranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARCONE

Significato/Curiosita : Salpa carico di migranti

Una nave da carico battente bandiera turca, giunta la sera del 26 dicembre 1997 nelle acque di badolato, in calabria, carica di migranti curdi iracheni... Una nave dabattente bandiera turca, giunta la sera del 26 dicembre 1997 nelle acquebadolato, in calabria,curdi iracheni... Barcone (Barcón in dialetto valsassinese) è una frazione geografica del comune italiano di Primaluna oggi connessa al centro abitato, compresa tra le frazioni di Gero a nord- ovest e Vimogno a sud-est. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Salpa carico di migranti : salpa; carico; migranti; Si lasciano salpa ndo; Ne salpa rono le tre caravelle; Si mollano per salpa re; Si leva per salpa re; salpa rono da Quarto; salpa dal porto; salpa carico di reti; Parte del porto adibita allo scarico delle merci; Ha un incarico di fiducia; Incarico provvisorio; Scegliere per un incarico ; Hanno l incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; Rimorchiare un carico ; Incarico da svolgere; Un arrivo via mare di migranti ; Emigranti forzati; Trafficano migranti sul mare; Guidano gommoni carichi di migranti ; Isola a sud della Sicilia dove sbarcano i migranti ; Approdi di migranti sulle coste; Accolsero molti emigranti ;

Cerca altre Definizioni