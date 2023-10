Lo è un robot industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un robot industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUTOMA

Significato/Curiosita : Lo e un robot industriale

un robot industriale è un tipo di robot utilizzato nella produzione industriale, per renderla più rapida e di qualità. inoltre è un manipolatore automaticamente... Automa – macchina in grado di operare in modo autonomo Automa meccanico – automa semovente non elettronico Robot – macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo Automa autoreplicante – costrutto artificiale che è teoricamente capace in modo autonomo di produrre una copia di se stesso usando materiali grezzi presi dall'ambiente

– macchina in grado di operare in modo autonomo Automa – nella teoria dei sistemi dinamici, un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce) Bot – automa software che opera in Internet

– nella teoria dei sistemi dinamici, un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce) Automa cellulare – modello matematico usato per descrivere l'evoluzione di sistemi complessi discreti, studiati in teoria della computazione, matematica, fisica e biologia Automi, brano musicale di Francesco Paura del 2013 Pagine correlate Automaton Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «automa» tipo diutilizzato nella produzione, per renderla più rapidadi qualità. inoltremanipolatore automaticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è un robot industriale : robot; industriale; Lo Smith di Io robot ; Lo scrittore di lo robot ; La Pastorelli del film Lo chiamavano Jeeg robot ; Come una voce da robot ; Ha scritto lo robot ; L Alberto che canta Rock n Roll robot ; Un robot per disinnescare ordigni; Un fabbricato industriale ; Sobborgo industriale di Genova; Grande industriale ; L Olivetti grande industriale ; Istituto Tecnico industriale ; Lavoratrice industriale ; Noto ex centro industriale USA sul lago Erie;

Cerca altre Definizioni