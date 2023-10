Il Mar Rosso la separa dall Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mar Rosso la separa dall Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARABIA

Significato/Curiosita : Il mar rosso la separa dall africa

Collega a nord-est al mar nero mentre il canale di suez, artificiale, lo collega a sud-est al mar rosso e quindi all'oceano indiano. la sua superficie approssimativa... Collega a nord-est alnero mentrecanale di suez, artificiale, lo collega a sud-est ale quindi all'oceano indiano.sua superficie approssimativa... L'Arabia Saudita (in arabo , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente conosciuta come Regno dell'Arabia Saudita (in arabo , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria. La popolazione ammonta a circa 36 milioni di abitanti e il Paese si pone al terzo posto a livello mondiale per numero di immigrati ricevuti sul proprio territorio (2020). Confina con la Giordania e l'Iraq a nord, il Kuwait a nord-est, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti a est, l'Oman a sudest, lo Yemen a sud, il mar Rosso a ovest e il Golfo Persico a est. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Mar Rosso la separa dall Africa : rosso; separa; dall; africa; Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato; Il più grosso del gregge; Grosso Stato del Brasile; Fungo dal grosso cappello; Un grosso pesce; Un ottimo vino rosso del Veneto; Il pianeta rosso ; separa no le narici; Gioco in cui devi incastrare pezzi separa ti insieme; separa no i continenti; Il Danubio la separa da Pest; Il Danubio li separa dai Balcani; Allontanato separa to; Netta separa zione; Scendere dall a nave; Riarso dall a siccità; Cresce dall a sera al mattino; Una grossa falena dall a lunga proboscide; Lentamente scavati dall acqua; Vi si può cadere dall a padella; Albero dall a chioma folta; Amavano le battute in africa ; Belva africa na striata; Bassissimi indigeni africa ni; Ex colonia belga in africa ; Un popolo del Sudafrica ; Uccello africa no cacciatore di rettili; Lo Stato dell africa con Lomè;

Cerca altre Definizioni