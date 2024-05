Significato della soluzione per: Lo stato saudita

L'Arabia Saudita (in arabo , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente Regno dell'Arabia Saudita (in arabo , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria.

Finlandese: Sostantivo: arabia . (linguistica) arabo, lingua araba. Sillabazione: a | ra | bia .