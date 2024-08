La Soluzione ♚ Quella romana aveva Petra come capitale La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ARABIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ARABIA

Curiosità su Quella romana aveva petra come capitale: L'Arabia Saudita (in arabo , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente Regno dell'Arabia Saudita (in arabo , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria.

