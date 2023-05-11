Vibrano nei sassofoni
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vibrano nei sassofoni' è 'Ance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ance? Le ance sono piccole parti che vibrano all’interno dei sassofoni, creando il suono caratteristico dello strumento. Quando si soffia, l’ancia si muove rapidamente, producendo le note. Questa vibrazione è fondamentale per generare il tono e il timbro distintivo del sassofono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vibrano nei sassofoni
- Risposta: ANCE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ACE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Vibrano nei sassofoni: risposta da 4 lettere
Per risolvere la definizione "Vibrano nei sassofoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ance. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.