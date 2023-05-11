Vibrano nei sassofoni

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vibrano nei sassofoni' è 'Ance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N C E

Perchè la soluzione è Ance? Le ance sono piccole parti che vibrano all’interno dei sassofoni, creando il suono caratteristico dello strumento. Quando si soffia, l’ancia si muove rapidamente, producendo le note. Questa vibrazione è fondamentale per generare il tono e il timbro distintivo del sassofono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vibrano nei sassofoni

Vibrano nei sassofoni Risposta: ANCE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A C E

Inizia con: A

A Finisce con: E

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Vibrano nei sassofoni: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Vibrano nei sassofoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ance. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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