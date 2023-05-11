Vibrano nei sassofoni

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vibrano nei sassofoni' è 'Ance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANCE

Perchè la soluzione è Ance? Le ance sono piccole parti che vibrano all’interno dei sassofoni, creando il suono caratteristico dello strumento. Quando si soffia, l’ancia si muove rapidamente, producendo le note. Questa vibrazione è fondamentale per generare il tono e il timbro distintivo del sassofono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vibrano nei sassofoni
  • Risposta: ANCE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ACE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E
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Vibrano nei sassofoni: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Vibrano nei sassofoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ance. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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