Gli appartenenti alla Chiesa cristiana del settimo giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli appartenenti alla Chiesa cristiana del settimo giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AVVENTISTI

Significato/Curiosita : Gli appartenenti alla chiesa cristiana del settimo giorno

gli avventisti del settimo giorno del movimento di riforma invece sono nati come risultato di una scissione dalla chiesa cristiana avventista del settimo... avventistimovimento di riforma invece sono nati come risultato di una scissione dallaavventistasettimo... La Chiesa cristiana avventista del settimo giorno (abbreviata in avventista) è un nuovo movimento religioso cristiano di tipo restaurazionista. I suoi principali caratteri distintivi sono l'osservanza del sabato come giorno di festa, riposo e culto settimanale, e l'attesa della seconda venuta di Gesù Cristo. Il movimento è sorto negli Stati Uniti d'America durante la metà del XIX secolo, mentre la chiesa fu ufficialmente istituita, nel 1863, a Battle Creek, in Michigan. Fra i suoi fondatori vi fu la predicatrice statunitense Ellen Gould White, considerata una profetessa e i cui scritti ancora oggi sono tenuti in grande considerazione dalla chiesa, così come dagli avventisti del settimo giorno del movimento di riforma. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

