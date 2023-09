Gli appartenenti alle generazioni future - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli appartenenti alle generazioni future. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POSTERI

Significato/Curiosità : Gli appartenenti alle generazioni future

I "posteri" sono un termine utilizzato per riferirsi agli individui e alle generazioni future che seguiranno il nostro periodo attuale. Questo termine riflette l'idea di discendenza e continuità nel tempo. Gli appartenenti alle generazioni future, o posteri, avranno il compito di ereditare il mondo che noi stiamo modellando oggi, e le scelte che facciamo ora avranno un impatto diretto sulla loro qualità di vita, sul pianeta e sulla società in generale. Pertanto, è di fondamentale importanza considerare le esigenze e i diritti dei posteri nelle nostre decisioni attuali, specialmente per quanto riguarda questioni ambientali e sociali, al fine di preservare un futuro sostenibile e prospero per le generazioni a venire. L'attenzione nei confronti dei posteri richiede una responsabilità etica nei confronti delle generazioni future, incoraggiando azioni e politiche che promuovano un mondo migliore per loro.

Altre risposte alla domanda : Gli appartenenti alle generazioni future : appartenenti; alle; generazioni; future;

