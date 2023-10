Città termale del Veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città termale del Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABANO

Significato/Curiosita : Citta termale del veneto

Sino al 1924 abano bagni, in veneto ábano) è un comune italiano di 20 266 abitanti della provincia di padova in veneto. situato lungo il margine nordorientale... Sino al 1924 abano bagni, inábano) è un comune italiano di 20 266 abitanti della provincia di padova in. situato lungo il margine nordorientale... Abano Terme (IPA: /'abano 'trme/, sino al 1924 Abano Bagni, in veneto Ábano) è un comune italiano di 20 266 abitanti della provincia di Padova in Veneto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Città termale del Veneto : città; termale; veneto; Dopo i primi cittadini; città e porto ucraino; La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra; Importante chiesa cittadina; città presso l Etna; La città con i rioni Monti e Prati; Grande città di Israele; Saint Didier centro termale valdostano; Sorgente termale tipica delle zone vulcaniche; Località termale ai piedi delle Piccole Dolomiti; La località termale con le cascate del Mulino; Un comune termale in provincia di Potenza; Ospita un noto parco termale valtellinese; Città termale tedesca; Polenta e in veneto ; Un ottimo vino rosso del veneto ; Regione storico-geografica del veneto ; Vitigno a bacca nera del veneto ; Centro veneto rinomato per il Prosecco; Monte veneto ; Fiume del veneto ;

Cerca altre Definizioni