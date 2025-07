È nota per i suoi fanghi nei cruciverba: la soluzione è Abano

ABANO

Curiosità e Significato di Abano

La parola Abano è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abano.

Perché la soluzione è Abano? Abano si riferisce alla celebre località termale italiana, famosa per i suoi fanghi terapeutici utilizzati per trattamenti di benessere e salute. Questa città, situata in Veneto, è rinomata per le sue acque calde e i fanghi ricchi di minerali, ideali per alleviare dolori articolari e migliorare la pelle. Insomma, Abano è un vero e proprio paradiso del relax e della cura del corpo.

Come si scrive la soluzione Abano

Se "È nota per i suoi fanghi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

