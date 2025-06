Località termale del Padovano nei cruciverba: la soluzione è Abano

Home / Soluzioni Cruciverba / Località termale del Padovano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Località termale del Padovano' è 'Abano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABANO

Curiosità e Significato di Abano

Approfondisci la parola di 5 lettere Abano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Abano? Abano è una rinomata località termale nel Padovano, famosa per le sue acque curative e i centri benessere. Situata tra le colline venete, offre un'oasi di relax e salute grazie alle sue sorgenti naturali. La sua storia antica e le strutture moderne la rendono una meta ideale per chi cerca benessere e tranquillità in un contesto suggestivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Centro termale vicino a PadovaLocalità del PadovanoCittà termale del VenetoLocalità turistica e termale del brescianoLocalità termale del VicentinoLocalità termale laziale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Abano

La definizione "Località termale del Padovano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A N O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNUO" ANNUO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.