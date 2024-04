La Soluzione ♚ I villaggi universitari USA La definizione e la soluzione di 6 lettere: I villaggi universitari USA. CAMPUS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I villaggi universitari usa: Il campus è un'area in cui sono situati alcuni o tutti gli edifici di un'università. In italiano viene adottato spesso come sinonimo di cittadella universitaria. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il campus è un'area in cui sono situati alcuni o tutti gli edifici di un'università. In italiano viene adottato spesso come sinonimo di cittadella universitaria. campus m inv (educazione) l'area di pertinenza ad una struttura universitaria c'erano molti studenti a spasso per il campus (per estensione) , (educazione) la struttura universitaria stessa, specialmente in riferimento al mondo accademico anglosassone i campus statunitensi sono fra i migliori del mondo Pronuncia IPA: /'kampus/ Etimologia / Derivazione prestito dall'inglese campus, dallo stesso significato, a sua volta dal latino campus, "campo" Sinonimi (struttura universitaria) università Altre Definizioni con campus; villaggi; universitari; Una factotum dei villaggi turistici; Casetta dei villaggi turistici; Sono frequentati da universitari; Docenti universitari; Gli universitari iscritti al primo anno; Cerca altre soluzioni cruciverba

