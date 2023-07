Un buono per servizi turistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un buono per servizi turistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COUPON

Significato/Curiosità : Un buono per servizi turistici

Un buono per servizi turistici o coupon è un documento o un codice che offre uno sconto o un vantaggio a chi lo possiede per l'acquisto di servizi o prodotti legati al settore turistico. Questi buoni possono essere utilizzati per prenotare alloggi, acquistare biglietti per attrazioni turistiche, organizzare tour o attività, o usufruire di servizi come ristoranti, spa o trasporti. I coupon per servizi turistici sono spesso offerti da agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree o aziende turistiche come parte di promozioni o programmi di fedeltà. Rappresentano un'opportunità per i viaggiatori di risparmiare denaro o godere di vantaggi speciali durante la pianificazione o il godimento delle loro esperienze turistiche.

