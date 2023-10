La capitale della Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANKARA

Significato/Curiosita : La capitale della turchia

Coordinate: 39°n 36°e / 39°n 36°e39; 36 la turchia (in turco türkiye), ufficialmente repubblica di turchia (in turco türkiye cumhuriyeti), è uno stato... Ankara (pron. Ànkara, AFI : /'ankara/), talvolta italianizzata in Ancara, anticamente Angora o Ancira, è la capitale della Turchia nonché, con circa 5,6 milioni di abitanti, la seconda città turca più popolosa. La città si estende sull'altopiano anatolico a 938 metri sul livello del mare. È sede del parlamento turco, del governo, oltre che delle rappresentanze diplomatiche straniere.

