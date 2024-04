La Soluzione ♚ La capitale rumena La definizione e la soluzione di 8 lettere: La capitale rumena. BUCAREST Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La capitale rumena: Bucarest (AFI: /'bukarest/; in romeno: Bucureti, pronuncia [buku'ret]), soprannominata Parigi dell'est, è la capitale e la città più popolosa della Romania ed è la quarta più popolosa dell'Unione europea. Posta nel sud del Paese, sul fiume Dâmbovia, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Il territorio della città è interamente circondato dal distretto di Ilfov, pur non facendone parte (risulta però come zona hinterland, causa vicinanza e urbanizzazione continua tra strade e metropolitana, e futura integrazione comunale, con 2000 km quadrati di territorio e 2 milioni e 400 mila abitanti circa, il che la rende anche la ... Altre Definizioni con bucarest; capitale; rumena; La capitale dei Rumeni; La storia e la civiltà della nostra capitale; Gli Egiziani della capitale; La regione rumena in cui viveva Dracula; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La capitale rumena

BUCAREST

B

U

C

A

R

E

S

T

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La capitale rumena' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.