Animali per esperimenti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CAVIE

Significato/Curiosita : Animali per esperimenti

Probabilmente cancerogeno per l'uomo esistono prove limitate di cancerogenicità nell’uomo e prove sufficienti negli animali da esperimento. occasionalmente, un... Probabilmente cancerogenol'uomo esistono prove limitate di cancerogenicità nell’uomo e prove sufficienti neglida. occasionalmente, un... La cavia domestica (Cavia porcellus Linnaeus 1758) o porcellino d'India, è un roditore originario del Sudamerica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

