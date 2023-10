Ha voce su tutti i capitoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha voce su tutti i capitoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha voce su tutti i capitoli

90, capitoli dal 903 al 908 arco del paese di wa ( wano kuni hen), volumi dal 90 in poi, capitoli dal 909 in poi ^ one piece new edition 1, su starcomics... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi papa (disambigua). il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di...

papa1 papa1 s. m. lat. papa, dal gr. ppa (o pppa) «padre» (pl. -i). – 1. a. Titolo (più com. e meno solenne di pontefice) con cui si designa il vescovo di Roma, capo della Chiesa cattolica; in ; p. Giulio II, p. Pio XII. Con uso assol., per lo più con iniziale maiuscola, il papa vivente: un messaggio, un discorso del Papa; essere ricevuto in udienza dal Papa. b. Locuzioni e modi prov.: stare, vivere da p., o come un p., fare una vita da papa s. m. lat. papa, dal gr. páppas 'padre' pl. -i. - 1. eccles. il vescovo di Roma, capo spirituale della Chiesa cattolica pontefice, Santo Padre, Sua Santità, vicario di Cristo. Locuz. prep.: fig., fam., a ogni morte di o del papa di rado, eccezionalmente, quasi mai, raramente, saltuariamente, sporadicamente. assiduamente, di frequente, frequentemente, ordinariamente, regolarmente, sovente, spesso. 2. estens., non com. Definizione Treccani