Uno storico re della Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno storico re della Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIRO

Significato/Curiosita : Uno storico re della persia

persia non trova corrispondenza con il periodo storico narrato nel libro di ester; più probabile è che il re che sposò ester fu artaserse i di persia... ciro immobile (torre annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante della lazio, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Uno storico re della Persia : storico; persia; Foto 6 storico palazzo del sec XII Una gita a 4776 Palermo|; I magnifici di uno storico film western del 1960; Uno storico Capponi; Regione storico -geografica del Veneto; Uno storico album dal vivo di Mina del 1972; Alto storico divertente programma radiofonico; Lo storico fiume che mormorò; Un grande re persia no; Può essere birmano siamese o persia no; L oratore ateniese propugnatore della guerra contro i persia ni; Come l arte dell antica persia ; Il diplomatico di Rodi che fu al servizio dei persia ni contro Sparta; Il fiume sulle cui rive Cimone distrusse la flotta persia na; Uno studioso dell antica persia ;

Cerca altre Definizioni