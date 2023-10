La tendenza opposta alla parità di genere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tendenza opposta alla parità di genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : SESSISMO

Significato/Curiosita : La tendenza opposta alla parita di genere

il sessismo è la tendenza a valutare la capacità o l'attività delle persone in base al... "sessismo" usualmente indica il "sessismo verso le donne", è perché il termine stesso nasce nell'ambito delle lotte delle donne. forme di sessismo contro...

