Sottili getti d acqua - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ZAMPILLI

Significato/Curiosita : Sottili getti d acqua

Dargen d'amico, vedi patatine (singolo). con patatine si indicano generalmente le patate tagliate a fettine circolari o a bastoncino, sottili oppure,... Cento zampilli sono organizzati in due file sovrapposte di mascheroni dalle forme antropomorfe, mentre sovrastano il canale più alto, zampilli generati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

