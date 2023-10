Il soprannome dato a Carlo Alberto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il soprannome dato a Carlo Alberto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : RE TENTENNA

Significato/Curiosita : Il soprannome dato a carlo alberto

"carlo alberto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carlo alberto (disambigua). carlo alberto di savoia-carignano (carlo alberto emanuele... Vecchio [...] ma alla proposta di andare tutti dal re per spingerlo a decidersi, umberto di nuovo tentenna. [...] la principessa mi aveva detto: il figlio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

