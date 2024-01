La Soluzione ♚ L Alberto della commedia all italiana

La definizione e la soluzione di: L Alberto della commedia all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L alberto della commedia all italiana: Stempera i contenuti comici. il genere della commedia all'italiana si discosta infatti nettamente dalla commedia leggera e disimpegnata e dal filone del... Curiosità su: Stempera i contenuti comici. il genere della commedia all'italiana si discosta infatti nettamente dalla commedia leggera e disimpegnata e dal filone del... Alberto Sordi (Roma, 15 giugno 1920 – Roma, 24 febbraio 2003) è stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, ha recitato in 160 film ed è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, un quartetto al quale è generalmente accostato anche Marcello Mastroianni. Inoltre, insieme ad Aldo Fabrizi e Anna Magnani, fu tra i massimi esponenti della romanità cinematografica. Italiano Aggettivo, forma flessa sordi m pl plurale di sordo Sillabazione sòr | di Pronuncia IPA: /'sordi/ Etimologia / Derivazione vedi sordo Sinonimi (privi dell'udito) audiolesi, non udenti

audiolesi, non udenti (di suoni) bassi, profondi, cupi, gravi, privi di sonorità, ovattati, soffocati, smorzati

bassi, profondi, cupi, gravi, privi di sonorità, ovattati, soffocati, smorzati (senso figurato) indifferenti, insensibili, ottusi, nascosti, celati, taciti, occulti, subdoli, insidiosi, latenti, coperti, duri, freddi, distaccati, impassibili Contrari (di suoni) brillanti, forti e chiari, squillanti, sonori, sonanti, vibranti

brillanti, forti e chiari, squillanti, sonori, sonanti, vibranti ( senso figurato ) attenti, sensibili

attenti, sensibili (senso figurato) aperti, evidenti, limpidi, manifesti

Altre risposte : sordi; alberto; commedia; italiana;