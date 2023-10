Quello nervoso si combatte con un lungo riposo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello nervoso si combatte con un lungo riposo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : ESAURIMENTO

Significato/Curiosita : Quello nervoso si combatte con un lungo riposo

Che un muscolo riesce a sollevare, ad esempio il numero di fibre che si riesce a contrarre in maniera coordinata (che dipende dal sistema nervoso), fattori... Suddetti. nel suo manuale critico di psichiatria, così definisce jervis l'"esaurimento nervoso": "termine privo di un significato preciso, che serve a designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

