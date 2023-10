Intensa applicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intensa applicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : SFORZO

Significato/Curiosita : Intensa applicazione

Altresì operato attivamente nella vita politica italiana attraverso l'intensa applicazione dello strumento referendario, promuovendo, nel corso di ben tre... Il titolo. sforzo, sinonimo di tensione interna sforzo meccanico sforzo di taglio sforzo normale sforzo efficace forza (disambigua) sforza (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Intensa applicazione : intensa; applicazione; Resa più intensa ; Amare intensa mente; Lampi di luce intensa ; Luce non intensa luccichio; Piovere intensa mente; intensa mente religiosi; Una tonalità intensa di blu; Esperto nell applicazione di cure; applicazione per smartphone di filtri fotografici; Lo è un applicazione come il browser ing; applicazione pratica di un principio; applicazione Microsoft con agenda e posta elettronica; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato; Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili;

