ESTASI

Perché la soluzione è Estasi? L'estasi è uno stato di gioia profonda e intensa, un momento in cui si prova un senso di beatitudine superiore alla norma. È un'esperienza che coinvolge emozioni elevate e spesso si associa a momenti di grande spiritualità o felicità estrema. Questa parola descrive quindi quella sensazione di completezza e appagamento che può travolgere l'anima, rendendo tutto più bello e significativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una sensazione di intensa beatitudineIntensa beatitudineSete intensaSensazione di pizzicore e fastidio sulla pelleLuogo di beatitudine

