Attività intensa - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DINAMISMO

Significato/Curiosita : Attivita intensa

Durata di circa 30 secondi) di attività intensa con intervalli più lunghi (da tre a quattro minuti) di attività meno intensa. l'allenamento ad intervalli... Durata di circa 30 secondi) dicon intervalli più lunghi (da tre a quattro minuti) dimeno. l'allenamento ad intervalli... Dinamismo di un ciclista è un dipinto di Umberto Boccioni realizzato nel 1913. L'opera appartiene alla Collezione Mattioli, è stata conservata tra il 1997 e il 2016 a Venezia presso la Peggy Guggenheim Collection, per poi essere esposta a partire dal 2022 nel Museo del Novecento di Milano. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

