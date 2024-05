La Soluzione ♚ Vi si trova la tomba di Tantalo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SMIRNE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SMIRNE

Significato della soluzione per: Vi si trova la tomba di tantalo Smirne (AFI: /'zmirne/; in turco Izmir; in greco moderno Sµ, Smýrni, ['smini]; in greco antico Sµ, Smýrne,['smýrn] oppure Sµa, Smýrna, ['smýrna]) è una città di 4 224 000 abitanti della Turchia centro-occidentale, la terza del paese per numero di abitanti dopo Istanbul e Ankara, capoluogo della provincia omonima. Grande ed efficiente porto situato sull'omonimo golfo, nel Mar Egeo, è un importante polo industriale e delle comunicazioni, nonché un centro culturale e turistico di grande rilievo. Italiano: Nome proprio: Smirne ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) città della Turchia.

