Un grande lago russo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ONEGA

Significato/Curiosita : Un grande lago russo

Il lago dei cigni (in russo, ´ ´, lebedínoye ózero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del xix secolo, musicato da pëtr il'ic cajkovskij... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il lago onega (pronuncia italiana: /o'nga/; in russo ´ ´, onežskoe ozero;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

