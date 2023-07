Grande lago salato mediorientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande lago salato mediorientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Mar Morto è un grande lago salato situato nella regione del Medio Oriente. Condiviso tra Israele, Giordania e Cisgiordania, il Mar Morto è famoso per la sua altissima concentrazione di salinità, che lo rende uno dei luoghi più salati sulla Terra. Questa caratteristica unica conferisce al Mar Morto una densità molto elevata, consentendo a chiunque vi si immerga di galleggiare sulla superficie. Oltre alla sua popolarità come attrazione turistica, il Mar Morto è anche conosciuto per le sue proprietà terapeutiche. Le sue acque ricche di sali minerali e fanghi sono considerate benefiche per la cura della pelle e delle malattie reumatiche. Tuttavia, a causa dell'evaporazione e dell'uso eccessivo delle sue acque, il Mar Morto sta diminuendo rapidamente in dimensioni e profondità.

