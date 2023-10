Fa circolare aria calda in un ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa circolare aria calda in un ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 16 lettere : TERMOVENTILATORE

Significato/Curiosita : Fa circolare aria calda in un ambiente

Accumulatore termico per un uso successivo: produzione di acqua calda (sanitaria o di processo), riscaldamento degli ambienti, raffrescamento solare (solar... Argomento in dettaglio: termoventilatore senza pale. l'azienda inglese dyson ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia: il termoventilatore senza pale, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

