Chi lo pratica cavalca moto leggerissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica cavalca moto leggerissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosita : Chi lo pratica cavalca moto leggerissime

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trial (disambigua). il trial è una disciplina sportiva. esso nasce come una specialità del motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo pratica cavalca moto leggerissime : pratica; cavalca; moto; leggerissime; Integra la pratica ; Si pratica con una lenza; Lo pratica lo sportivo che fa le regate; pratica sportiva gestita dalla Fie; Si pratica zigzagando; Il novo ebbe come iniziatore cavalca nti; Le cavalca ture dei meharisti; Un termine poco diffuso per indicare un cavalca via; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Scavalca re gli esami; L hanno a poppa i moto scafi; Federazione moto ciclistica Italiana; Scossa di terremoto ; In moto e in ozio; moto veicolo per terreni accidentati; Usa selle leggerissime ; Tesse tele leggerissime ; Metallo per leggerissime montature;

Cerca altre Definizioni