Allacciature a cordone - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ALAMARI

Significato/Curiosita : Allacciature a cordone

Ricercarsi nello spagnolo alamar, proveniente a sua volta dall'arabo al (articolo) amâra, ossia cordone. fregio originario delle uniformi militari (era... Per questa ragione il termine alamaro viene spesso utilizzato anche per indicare i bottoni di forma allungata. gli alamari argento su fondo rosso sono uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

