Un pianeta nano del sistema solare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pianeta nano del sistema solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLUTONE

Significato/Curiosita : Un pianeta nano del sistema solare

Stai cercando un sistema generico, non necessariamente legato al nostro sole, vedi sistema planetario. il sistema solare è un sistema planetario costituito... Stai cercandogenerico, non necessariamente legato al nostro sole, vediplanetario. ilplanetario costituito... Plutone è un pianeta nano orbitante nella parte esterna del sistema solare, nella fascia di Kuiper. Scoperto da Clyde Tombaugh nel 1930, è stato considerato per 76 anni il nono pianeta del sistema solare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

