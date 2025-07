Una zona franca in provincia di Sondrio nei cruciverba: la soluzione è Livigno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una zona franca in provincia di Sondrio' è 'Livigno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIVIGNO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Livigno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Livigno.

Perché la soluzione è Livigno? Una zona franca in provincia di Sondrio, come Livigno, è un’area dove si applicano agevolazioni fiscali e doganali, rendendo più conveniente l’acquisto di beni e servizi. Questo beneficio attira turisti e commercianti, stimolando l’economia locale. Livigno è famosa per essere una delle poche zone franche in Italia, offrendo vantaggi tra monti e natura incontaminata.

La definizione "Una zona franca in provincia di Sondrio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

